Obituário - 30 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Benedita Vieira Zomignan, 88. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 25. Memorial Phoenix.

Neyde Nieto dos Santos, 88. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Ampliação, em São Paulo, Capital. Autônoma. Dia 25, em Santo André. Memorial Planalto.

José Cludes Bigal, 78. Natural de Itápolis (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alzira Ribeiro da Silva Lima, 75. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Batista Pitarello, 73. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Valderis Afonso Niero, 71. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Getúlio Francisco de Souza, 61. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 25, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Ceolim, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Barbosa, na Capital. Vigia. Dia 25, em Santo André. Cemitério Chora Menino, em Santana, Capital.

Isabelle Dias Romero, dois anos. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Menor. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria da Glória Malatrasi de Almeida, 88. Natural de Botucatu (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 25, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Maria Morais de Souza, 86. Natural de Milagres (Ceará). Residia no Parque Grajaú, em São Paulo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Surolange Bernardi, 82. Natural de Manduri (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Francisco José de Arruda Junior, 64. Natural de Dracena (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Francisca Asevedo de Moraes, 87. Natural de Cariré (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

Jailton Rocha, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado. Dia 25. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Leocádia de Paiva, 96. Natural de Dores do Turvo (MG). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 24, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Demerval Ferreira de Sousa, 61. Natural de Oeiras (Pernambuco). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Pedreiro. Dia 25, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Reinaldo José Oliveira, 60. Natural de Tupã (SP). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Cabeleireiro. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Masako Asai, 104. Natural do Japão. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Luís Colacio Filho, 69. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Guanabara, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

José Edson Ribeiro, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Jussilene de Lima Brandão, 60. Natural do Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Leonardo Ferrari, 22. Natural de Mauá. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.