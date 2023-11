Cleo brinca sobre os vários casamentos de Fábio Jr., pai dela

A atriz e cantora Cleo brincou sobre os diversos casamentos do pai, o também cantor Fábio Jr., ao comentar sobre a quarta festa que fará com o marido, Leandro DLucca, para celebrar o matrimônio dos dois. Ao todo, Fábio Jr. se casou sete vezes: com Tereza de Paiva Coutinho, Glória Pires, Cristina Karthalian, Guilhermina Guinle, Patrícia de Sabrit, Mari Alexandre e Fernanda Pascucci.

"Entendo meu pai agora", declarou a atriz em entrevista ao jornal Extra. "A diferença é que estou me casando várias vezes com a mesma pessoa", completou. Ela planeja uma cerimônia com a família do marido na Itália no próximo ano. Segundo a artista, o casal pretende seguir as tradições locais.

Cleo comentou que passou a gostar de realizar festas de casamento. Em relações anteriores, ela nunca tinha oficializado o matrimônio. "Casar é bom demais. Em antigos relacionamentos, eu já tinha morado junto, feito união estável, mas, fazer festa mesmo, nunca tinha feito. Leandro também não", disse.

Recentemente, a atriz falou sobre a relação que tinha com Fábio após a separação do cantor da mãe, Glória Pires, e o acusou de ser um pai ausente durante sua infância e adolescência. Segundo ela, os dois possuem uma boa relação agora.

"Eu e meu pai já resolvemos isso", comentou em entrevista ao podcast da jornalista Foquinha em outubro. "A gente tem uma relação maravilhosa hoje em dia, a gente se ama, a gente se manda mensagem, ele comenta nos meus posts, eu comento nos posts dele."