Preta Gil diz que contrariou tudo e todos quando resolveu se separar do marido enquanto ela estava na UTI

Preta Gil foi uma das convidadas da série Angélica 50 & tanto. Durante o episódio Vida, o quarto da produção, a cantora abriu o jogo sobre o diagnóstico do câncer e a decisão de pedir o divórcio enquanto estava na UTI.

A filha de Gilberto Gil contou que descobriu a doença no começo do ano e revelou qual foi o seu primeiro sentimento com a notícia:

- Descobri no começo do ano, em janeiro, um câncer no intestino, no reto. Naquele primeiro momento, é como se estivesse vivendo uma novela. Achava que aquilo não era verdade. O primeiro momento do diagnóstico é um pesadelo. Não quero que isso seja uma sentença de morte. Não acredito que esse seja o meu fim. Também não acreditava que ia morrer com esse câncer que eu tenho, como ainda acredito que não vá morrer dele.

Em seguida, Preta falou sobre a crise em seu casamento com Rodrigo Godoy, que em certo momento foi estancada por um tempo com o diagnóstico da doença:

- Comecei imediatamente uma atitude muito focada em me cuidar. Paralela à essa história, estava vivendo uma crise conjugal no meu casamento que por conta do diagnóstico tinha sido estancada momentaneamente. Fui pega de surpresa no meio do tratamento oncológico porque tive uma assepssemia. Quando voltei, e comecei a me sentir melhor, olhei para um lado e para outro e me vi diante da crise do meu casamento.

- Contrariando a tudo e a todos, resolvi me separar do meu marido na UTI. Quase morri. Não posso deixar um homem voltar para dentro da minha vida e continuar me tratando do jeito que ele estava me tratando.

Preta confessou que a relação que tinha com o ex era de muita confiança, mas em determinado momento começou a implicar com a mulher que ele acabou se envolvendo, Ingrid Lima:

- Eu tinha uma relação de muita confiança com ele, então não desconfiava. Comecei a [implicar] com ela, que é uma coisa do feeling da gente, e eu comecei a ter uma rusga com ela, que ela não estava me descendo, uma intuição minha, não tinha uma coisa de fato, tanto que a gente parou de trabalhar juntas, mas aí já era tarde demais, eles já estavam conectados.