Em A Fazenda 15, Jaquelline e Nadja discutem após formação de Roça

Mais uma Roça foi formada em A Fazenda 15 na madrugada desta quarta-feira, dia 29, e é claro que rolou uma pequena tensão entre os peões antes de irem dormir. A pior discussão aconteceu entre Nadja Pessoa e Jaquelline Grohalski na cozinha.

Enquanto a namorada de Lucas aproveitava uma xícara de chá, as duas começaram a gritar uma com a outra sobre o que rolou na dinâmica. Jaque estava lembrando que o programa que passa para o público não é ao vivo e a influenciadora disse que a peoa precisaria provar que ela falou mal de outros confinados.

- Você vai ter que provar que eu falei mal! Vai ter que provar, você vai para a Justiça.

- Para mim, isso é falar mal, se defendeu Jaque.

- Coração peludo. Você é má, você é uma pessoa ruim, escorona sim, disparou Nadja.

- Para você eu não tenho que provar nada. Eu não estou nem aí se para você eu sou isso ou aquilo.

Na sequência, Nadja disse que ela não deveria nem estar conversando com Jaque, uma vez que seu prestígio e classe não seriam os mesmos que os da influenciadora:

- Meu prestígio, a minha classe, não vale você.

- Então faz o seguinte, não fala comigo. Mas você está perdendo tempo falando comigo, engraçado isso.

Logo depois, Nadja começou a chamar Jaque de hipócrita e reclamou da influenciadora ter falado sobre seu cachorro que morreu. A artista também disse que a namorada de Lucas Souza fala sobre outros peões que forçam os adversários a pedirem para sair, mas faz o mesmo:

- Você é hipócrita. Falsa. Olha aí Brasil, a santinha falando da morte do meu cachorro sabendo que é um gatilho, que me dói até hoje.

- Eu nem sabia disso, é você quem está falando. Eu estou falando do reality show, se defendeu Jaque.

- Vocês sabem o que eu venho passando aqui dentro por causa dela. Ela acusa pessoas de bater o sino por causa de outras e ela faz o mesmo. Hipócrita. Baixa.

Depois do bate-boca, Nadja caiu no choro na sala e foi acolhida por Kally Fonseca. Muito abalada, Pessoa não conseguia parar de falar sobre seu cachorrinho:

- É como perder um filho.

- Eu sei. Eu sei. Ela joga baixo, explicou Kally.

Afastada do grupo Pôr do Sol desde que se aproximou de Cezar Black, Kally confessou que não sente nenhum arrependimento de ter acabado a amizade com Jaque, André Gonçalves, Lucas Souza, que desistiu do programa, e Rachel Sheherazade, expulsa de A Fazenda.

- Eu saí de perto deles porque eu via maldade. Eu saí de perto porque eu não sentia verdade. Ela veio para cima de mim, querer me agredir, ela veio para cima de mim, querer jogar falso. Foi por isso que eu saí de perto. Não me arrependo um pouco.

Irritada, Jaque entrou na despensa e disparou para Tonzão e Yuri Meirelles:

- Eu estressada lá dentro, morrendo de dor de cólica e ela não parava aquele dia. Tem horas que você está vendo que a pessoa está sofrendo? Cala a boca. De que vai adiantar continuar mandando indireta? Até parece que eu ia salvar. Vai lá fazer a provinha para nunca mais me chamar de Fazendeira de m***a.

- Dá uma acalmada, disse Tonzão.