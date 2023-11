Vagas abertas para participantes de olimpíadas científicas na Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2024”, com 457 vagas adicionais em cursos de graduação destinadas a participantes e medalhistas de olimpíadas do conhecimento.

Os interessados não precisam estar inscritos no Vestibular Unesp 2024 e deverão se cadastrar, de forma gratuita, pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O prazo para inscrições e envio do upload dos documentos comprobatórios da premiação vai até 11 de dezembro.

As 457 “vagas olímpicas” estão distribuídas para cursos das três áreas: 81 vagas na área de Biológicas, 260 em Exatas e 107 em Humanas, com oportunidades para as cidades de Araraquara (31 vagas), Assis (21), Bauru (41), Botucatu (27), Dracena (8), Franca (14), Guaratinguetá (32), Ilha Solteira (38), Itapeva (16), Jaboticabal (14), Marília (20), Ourinhos (8), Presidente Prudente (46), Registro (8), Rio Claro (20), Rosana (14), São João da Boa Vista (11), São José do Rio Preto (46), São José dos Campos (2), São Vicente (12), Sorocaba (8) e Tupã (20).

O processo seletivo considera 65 olimpíadas de conhecimento, com opções para eventos regionais, nacionais, iberoamericanos e internacionais. A lista completa pode ser vista na resolução do processo seletivo, disponível para consulta nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Vunesp. O resultado da seleção olímpica será divulgado em 22 de dezembro.