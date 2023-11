Palavra do Leitor - 29 de novembro de 2023

Enel

‘Enel deixou sem luz 556 mil casas nas sete cidades’ (Primeira Página, ontem). Privatiza que melhora. Já ficamos sem energia elétrica; agora o incompetente do estrangeiro quer deixar a gente sem água também. Hoje estamos sem transporte ferroviário.<EM>

Marcio Martoni

Santo André

14° Salário

Segundo a Agência Câmara de Notícias, o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas, aprovado pela CFT (Comissão de Finanças e Tributação), que previa o pagamento de um abono até o limite de dois salários mínimos no mês de março dos anos de 2022 e 2023, até o momento encontra-se engavetado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). O Grande ABC elegeu cinco deputados federais, sendo um deles galgado ao status de ministro do Trabalho, mas não se percebe nenhum movimento desses homens públicos para desengavetar essa pauta, ou seja, mais um ano em que os aposentados serão esquecidos por quem os elegeu.

Vanderlei Retondo

Patriotas

Acredite se quiser, vi algumas imagens da manifestação na Paulista e notei a presença ‘festiva’ de figurinhas carimbadas do Grande ABC, principalmente de Bernô City, vestidos de Patriotas! Confesso que fiquei irritado, com tamanha cara de pau; pois muitos vestiram outras cores nas últimas eleições. Não quero ser chato e intolerante, mas essa gente são verdadeiros “oportunistas midiáticos” (praga mundial). E para fechar com chave de ouro e não dizer que não falei de flores, lá estavam centenas de isentões, também conhecidos como buzinas de avião. Pobre Brazil!

Mário Sérgio

São Bernardo

Respeito aos garis

Dias atrás, nas redes sociais da Câmara Municipal de Santo André, me deparei com a fala do vereador Márcio Colombo, do PSDB, usando a tribuna para fazer seu discurso. Dizia ele que os garis da cidade não trabalham, são fantasmas, pois não comparecem ao trabalho, são vagabundos. Coisa feia, vereador, não fale um absurdo desses não, é muita cara de pau de sua parte, justamente você, vereador, eu lhe conheço. Fui morador do Jardim Stella, vizinho seu em outros tempos, e nunca ouvi falar que você tenha trabalhado na vida, e mesmo que tivesse, o que não é o caso, é deselegante, para não usar outra expressão, você desmerecer os garis, uma categoria tão nobre de trabalhadores. Eles trabalham sim, vereador, e trabalham muito. São eles que, com sol, chuva e míseros salários, que mal dá para sustentar suas famílias, estão sempre trabalhando, derramando seu suor, colocando em risco sua própria saúde para manter a nossa cidade limpa. Mais respeito com os garis!

José Marcos Valentim

Santo André

Flávio Dino no STF

‘Lula indica Flávio Dino ao STF e Paulo Gonet para comandar a PGR’ (Política, ontem). O fogo arde na sociedade brasileira, provocado pelo atrito faiscante entre Legislativo, Judiciário e Executivo. O presidente Lula, como chefe do Executivo, a quem caberia o papel de bombeiro, diante desse perigoso fogo, optou pelo galão de gasolina, em vez do extintor de incêndio, ao indicar o inflamável ministro Flávio Dino para vaga no STF. Lula evidencia em sua vida uma senescência marcada não pela senilidade, mas pela irresponsabilidade. Ao flanar pelo mundo ao lado de Janja, a primeira-dama deslumbrada, e ao jogar gasolina no fogo, Lula, debochado, grita a plenos pulmões para a sociedade brasileira: “Tô nem aí! Tô nem aí!” Lula – talvez já entediado com a existência e o poder – transmuta-se em Nero, enquanto Brasília, em chamas, transmuta-se em Roma.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte (MG)

Campeonato Brasileiro

Tite, com seu talento e sua psicologia, e sem ser Jesus, recuperou o Flamengo, que já tinha jogado a toalha no Brasileirão (“2023 sem nenhum título”). Enquanto o Botafogo, líder absoluto e antecipadamente tido como campeão, inexplicavelmente, foi declinando, perdendo gols incríveis e reclamando da arbitragem, não é mais o principal postulante ao título. Lá atrás, em 1950, Maracanã com recorde de público, Brasil entrou em campo campeão e saiu vice. São fatos no futebol.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)