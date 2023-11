Bárbara Evans já sabe quando bebê terá alta da UTI e dá detalhes do processo de recuperação pós-parto

Bárbara Evans aumentou a família na última segunda-feira, dia 27. Desde então, a modelo vem atualizando os seguidores sobre a saúde dos gêmeos, Antonio e Álvaro, e de sua própria recuperação.

Evans passou por uma cesariana e, nas redes sociais, deu atualizações sobre o pós-parto dizendo que sente dores na região do útero.

Nunca é fácil uma pós-cirurgia, né?! Ainda mais um pós-cesárea gemelar. Meu útero está doendo muito para comprimir, mas aos poucos estamos superando. Fora as dores, temos o psicológico. Ayla em casa, Álvaro na UTI... coração fica tão apertado. Mas é uma fase, logo estaremos todos juntos.

Ela ainda comentou sobre o processo de amamentação dos gêmeos:

Meu leite ainda não desceu, e o colostro está quase zero. Isso pode ser porque os meninos nasceram antes do esperado. Não tem um motivo ao certo. Antônio começou com fórmula hoje, mas mesmo assim coloco ele no meu peito, mesmo não tendo nada. Álvaro está tomando leite do banco de leite. E, no primeiro dia, eu consegui tirar um pouco de colostro para dar para ele também.

Já sobre Álvaro, que nasceu com um desconforto respiratório e, por conta disso, precisou ir para UTI, a mamãe afirmou que o bebê tem previsão de alta.

Amanhã ele deve tirar o aparelho, ficar em observação e, provavelmente, final do dia vir para o quarto. Nós devemos ter alta só sexta-feira. Tudo no tempo de Deus.