NBA Cup define equipes classificadas para as quartas de final

Nova competição do basquete americano, a NBA Cup definiu na noite desta terça-feira os classificados para a fase de mata-mata. Curiosamente, os melhores times da Conferência Oeste decepcionaram e não conseguiram entrar nas quartas de final. O principal destaque é o Boston Celtics, que continua com a melhor campanha da temporada da NBA.

Torneio de curta duração, a NBA Cup é dividida em fase de grupos e mata-mata. Na primeira fase, as 30 equipes foram distribuídos em seis chaves de cinco times cada. Somente o primeiro colocado de cada grupo avançou às quartas: Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings. Além disso, o torneio concedeu dois convites, para New York Knicks e Phoenix Suns.

Os confrontos das quartas, em jogo único, já foram definidos, pela ordem de quem mandará as partidas: Bucks x Knicks, Pacers x Celtics, Lakers x Suns e Kings x Pelicans. As partidas estão marcadas para o dia 4 de dezembro.

Curiosamente, somente os favoritos do Leste avançaram na NBA Cup. No lado Oeste, os primeiros colocados - Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, atual campeão da NBA - não avançaram. Os Suns, em terceiro, só entraram por causa do convite.

Na noite desta terça, o destaque da rodada foi os Celtics, que aplicou 124 a 97 no Chicago Bulls e avançou no Grupo C da NBA Cup contando também com ajuda de adversários. Para se classificar, o time de Boston precisava vencer por ao menos 23 pontos de vantagem e torcer para o Brooklyn Nets não superar o Toronto Raptors por diferença superior a 18 - os Nets venceram por 115 a 103.

Jogando em casa, os Celtics foram liderados por Jaylen Brown e seus 30 pontos, oito rebotes e seis assistências. Jayson Tatum anotou 21 pontos. Coby White e DeMar DeRozan marcaram 19 cada em favor dos Bulls.

O resultado mais surpreendente da noite foi a dura derrota do Golden State Warriors para o Sacramento Kings pelo apertado placar de 124 a 123, fora de casa. Os Kings poderiam até mesmo perder por 11 pontos de diferença para se classificar às quartas de final. Mas uma cesta de Malik Monk nos últimos instantes da partida definiu o confronto em favor dos visitantes.

Stephen Curry e Andrew Wiggins foram os principais jogadores dos Warriors, com exatamente o mesmo "double-double": 29 pontos e 10 rebotes. De'Aaron Fox foi o líder dos Kings, com os mesmos 29 pontos, além de nove rebotes e sete assistências.

Confira os resultados da noite desta terça:

Boston Celtics 124 x 97 Chicago Bulls

New York Knicks 115 x 91 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 128 x 105 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 115 x 103 Toronto Raptors

Miami Heat 124 x 131 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 106 x 103 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 121 x 115 Houston Rockets

Sacramento Kings 124 x 123 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x Washington Wizards

Toronto Raptors x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Utah Jazz

Denver Nuggets x Houston Rockets

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers