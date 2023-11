Joia corintiana, Moscardo festeja primeiro gol no profissional: 'Dedico este gol a meus pais'

O primeiro gol ninguém esquece. E com Moscardo não será diferente. O volante marcou o primeiro gol como profissional, nesta terça-feira, em São Januário, na vitória do Corinthians, por 4 a 2, sobre o Vasco, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta de 18 anos, que interessa ao Chelsea e ao Paris Saint-Germain, comentou sobre a alegria pelo feito.

"Sensação única. Já tinha feito alguns gols na base, mas no profissional é totalmente diferente. Ainda mais nesse momento que o Corinthians vive, momento muito difícil", disse o jogador, autor do terceiro gol, um belo chute cruzado de fora da área.

Apesar da conquista dos três pontos e da 11ª colocação no campeonato, Moscardo pede para que a atenção continue total nos dois jogos que restam: Internacional, sábado, em casa, e Coritiba, dia 6, no Paraná. "Consegui fazer o gol que deu uma tranquilizada, conseguimos sair com a vitória. Damos uma respirada, mas o próximo jogo é uma guerra."

Moscardo festejou demais o gol e fez questão de dar um beijo no pai, que estava presente em São Januário. "Dedico este gol a meus pais, que sempre me ajudaram. Meu pai estava na arquibancada e testemunhou esse meu primeiro gol."