Ana Hickmann homenageia cães que a defenderam de agressão

Ana Hickmann compartilhou uma homenagem para os cachorros que, segundo ela, a defenderam da suposta agressão do marido. A apresentadora postou uma foto com Fani e Joaquim na noite de segunda-feira, 27. Em conversa que foi ao ar no Domingo Espetacular, na Record TV, no domingo, 26, a apresentadora afirmou que um dos cães avançou em Alexandre Correa para protegê-la.

No Instagram, ela escreveu: "eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso". "Como eles são importantes pra mim. O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", concluiu.