Aeronave militar dos EUA cai no mar ao sul do Japão

Uma aeronave militar americana Osprey, que transportava oito pessoas, caiu nesta quarta-feira, 29, no mar ao sul do Japão. A guarda costeira japonesa está se dirigindo ao local para operações de busca e resgate, informaram as autoridades

Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu com a Bell-Boeing V-22 Osprey e com as pessoas a bordo, disse o porta-voz da guarda costeira, Kazuo Ogawa.

A Guarda Costeira recebeu uma chamada de emergência de um barco de pesca próximo ao local do acidente em Yakushima, uma ilha ao sul de Kagoshima, ele disse.

Não ficou imediatamente claro a qual base dos EUA o Osprey pertencia, mas acredita-se que ele estava indo de Iwakuni para Okinawa, onde está localizada a maioria das instalações militares americanas no Japão.

O Osprey é uma aeronave híbrida que decola e aterrissa como um helicóptero, mas durante o voo pode girar suas hélices para frente e voar muito mais rápido, como um avião. As versões da aeronave são pilotadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais, pela Marinha e pela Força Aérea dos EUA.

Uma aeronave Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA com 23 fuzileiros navais a bordo caiu em uma ilha do norte da Austrália em agosto, matando pelo menos três pessoas e ferindo gravemente pelo menos cinco durante um exercício de treinamento multinacional. (Com agências internacionais).