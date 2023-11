'Friends': especial de 30 anos pode não ocorrer após morte de M

O especial de 30 anos de Friends pode não ocorrer depois da morte de Matthew Perry e impasse com contrato de US$ 425 milhões (mais de R$ 2 bilhões na cotação atual) de 5 anos com a HBO Max - streaming que hospeda o seriado de sucesso dos anos de 1990. As informações são do jornal The Sun.

Depois do especial de reencontro do elenco de Friends, que estreou em 2021 pela HBO Max, uma fonte do veículo afirmou que Jennifer Aniston e David Schwimmer querem que algo similar seja negociado em 2024. Eles são proprietários da franquia com Lisa Kudrow e Courtney Cox. Porém, também é esperado que quem gerencia o patrimônio de Perry possa decidir os próximos passos da marca.

A fonte do The Sun disse que o contrato de cinco anos com a HBO Max, que vale US$ 425 milhões, deve acabar em 2024. Com isso, a série fica disponível para voltar para a Netflix em 2025.

"Eles fizeram reuniões sobre o que fazer no aniversário de 30 anos de Friends quando Matthew morreu, e claro que a morte dele mudou todo o rumo das coisas. Apesar de um especial de TV de grande orçamento ser improvável, um retorno do seriado para a Netflix quando o acordo com a HBO Max acabar é muito mais provável. Tudo se resume ao elenco e a quem gerencia o patrimônio de Perry", disse a fonte.

Os herdeiros do ator também são proprietários do programa. "O que significa que terão uma votação sobre o que acontece com a série e se ela terá uma grande reformulação", completou a fonte.

Ainda conforme a publicação, a Netflix seria o streaming ideal para Friends. "Eles têm muito dinheiro e a maior base de assinantes do planeta, mas outro cenário poderia ver Max e Netflix compartilharem os direitos em uma base de dupla exclusividade."