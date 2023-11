Max Atacadista será aberto amanhã em Santo André

Nesta quarta-feira (29), o Grupo Muffato abre o primeiro Max Atacadista do Grande ABC, em Santo André. O novo empreendimento, com aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída, funcionará na Avenida dos Estados, 7439, e gera com a abertura mais de 350 novas vagas diretas e indiretas de emprego.

O diretor do grupo, Ederson Muffato, apresenta a abertura do espaço, que em breve receberá um auto posto, como um marco importante à região: “Santo André é uma das cidades mais relevantes do País e temos uma grande expectativa de corresponder aos nossos novos clientes, com valores de atacado aos consumidores finais".

Vale destacar que no empreendimento em formato de atacarejo (com galeria de lojas, estacionamento coberto, atendimento no balcão de açougue, padaria com fabricação própria, confeitaria, hortifrúti e adega com rótulos internacionais), opera sob o conceito de etiquetas que diferenciam os preços pagos pelo público: a primeira opção, identificada como "atacado" (para quem compra em maior quantidade); "varejo" (para quem leva unidades avulsas) e "Crediffato" (aos que obtém o cartão da loja, que permite pagar preço de atacado a qualquer volume comprado).

ABERTURA AO PÚBLICO

A inauguração para compras está prevista para esta quarta (29), às 7h30 da manhã, com café da manhã para clientes e o tradicional corte da fita. Segundo os organizadores, um carro 0 km será sorteado para aqueles que fizerem compras acima de R$100,00 na ocasião.

A unidade funcionará de segunda a sábado, das 7h às 22h, assim como aso domingos e feriados. das 8h às 20h.