Chefe de supervisão do Fed de NY diz que pressão sobre bancos americanos arrefeceu

A chefe do grupo de supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, Dianne Dobbeck, afirmou nesta terça-feira, 28, que a pressão sobre os bancos dos Estados Unidos arrefeceu nos últimos meses e reiterou que o sistema bancário permanece seguro e resiliente.

Em discurso na Associação Regional de Banqueiros de Nova Jersey, Dobbeck ressaltou que os bancos têm níveis de capital maiores que o exigido e lucratividade acima da média de 10 anos. "As taxas de inadimplência permanecem baixas, embora alguns setores de empréstimos tenham registrado uma deterioração limitada no acumulado do ano", disse.