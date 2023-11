Bárbara Evans atualiza estado de saúde de um dos filhos após desconforto respiratório

Bárbara Evans está curtindo os seus filhos, Álvaro e Antônio que nasceram na segunda-feira, dia 27. Ativa em suas redes sociais, ela explicou que um dos bebês nasceu com um desconforto respiratório e, por conta disso, precisou ir para UTI.

Nesta terça-feira, dia 28, ela gravou alguns vídeos para tranquilizar os fãs e fazer uma atualização do estado de saúde do bebê, que nasceu com 2.356g e 45 cm.

- Álvarozinho está ótimo, a previsão é que hoje tirem o aparelhinho dele. Não sei explicar direito, mas enfim. Vamos ver como ele vai ficar, mas hoje mesmo ele já vem para o quarto dormir com a gente, ou amanhã de manhã. Ele está ótimo, mamando o colostinho da mamãe. O Antônio está aqui também, disse.

Em seguida, ela falou sobre a previsão de alta e que pretende tirar uma foto dos dois logo:

- Ontem, no parto, não deu muito para ver, mas achamos que eles são muito iguais. Quero fazer uma fotinha juntos para vermos isso. Só o queixinho que muda, eu acho. É isso, logo ele está aqui no quarto, mandamos uma lista para trazer mais coisas ao hospital. Provavelmente, só alta na sexta. Estou meio acabadinha porque não dormi, mas tudo bem.