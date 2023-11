Nasce filha de Rafael Cardoso: Mais um amor para vida toda

Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar e deixar os internautas para lá de eufóricos. Nesta terça-feira, dia 28, Rafael Cardoso anunciou nas redes sociais o nascimento de sua terceira filha, fruto do breve envolvimento com a psicóloga Carol Ferraz.

A pequena Helena, como foi nomeada pelos papais, é a irmã caçula de Aurora e Valentim, filhos do ator com a ex-esposa, Mari Bridi.

Nas redes sociais, Cardoso escreveu ao anunciar o nascimento:

Mais um amor para vida toda! Saúde minha filha.

Atualmente, o ator vive um relacionamento com a influenciadora Vivian Linhares.