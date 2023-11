Museu na Inglaterra reconhece imperador romano como mulher trans e mudará pronome em exposições

Um museu do Reino Unido deve mudar o pronome utilizado para tratar uma figura do império romano em suas exposições após concluir, por meio de textos clássicos, que a preferência do imperador, historicamente tratado como homem, era por pronomes femininos. As informações são do jornal britânico The Telegraph.

O Museu North Hertfordshire, em Hitchin, na Inglaterra, disse que será "sensível" às supostas preferências de pronomes de Heliogábalo, que foi governante no século 3, e dará tratamento nas exposições como uma mulher transexual.

A decisão se baseia em textos clássicos que afirmam que Heliogábalo pediu para ser chamado de "senhora". De acordo com o museu, em um relato de Dião Cássio, um cronista romano, que escreveu que Elagabalus foi "chamado de esposa, amante e rainha", disse a um amante: "Não me chame de Senhor, pois sou uma Senhora", e pediu para que lhe fossem feitos órgãos genitais femininos.

Porém, esses relatos dividem opiniões, já que alguns historiadores apontam que essas supostas declarações podem ter sido atribuídas a Heliogábalo como forma de tentar manchar sua imagem. Essa teoria se potencializa pelo fato de que Dião Cássio serviu ao imperador Alexandre Severo, que assumiu o trono após o assassinato de Heliogábalo.

O museu possui um denário de prata cunhado no reinado de Heliogábalo. Nas exibições que apresentam a moeda, informações sobre ela e Heliogábalo, serão utilizados pronomes femininos. Heliogábalo governou Roma de 218 até seu assassinato, aos 18 anos, em 222.

"Tentamos ser sensíveis na identificação de pronomes para pessoas do passado, assim como somos para pessoas do presente. É apenas educado e respeitoso. Sabemos que Heliogábalo se identificou como mulher e foi explícito sobre quais pronomes usar, o que mostra que os pronomes não são uma coisa nova", disse Keith Hoskins, conselheiro Liberal Democrata e membro executivo para artes no North Herts Counci, ao The Telegraph.