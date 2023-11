Graciele Lacerda arremata cachorro por 63 mil reais em leilão beneficente

Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo marcaram presença em um leilão beneficente que foi realizado em Goiás na última segunda-feira, dia 27. Enquanto estavam no evento, que reuniu famosos em prol do levantamento de fundos em prol do tratamento de câncer na capital. O que o casal não havia previsto é que voltaria para casa com um novo membro na família.

Graciele surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo segurando um filhotinho de cachorro e contar que o arrematou no leilão.

- Agora, vê se pode. Vou embora com esse pequetito aqui. Eu venho para o leilão e olha o que eu levo para casa. Será que a Mia e Julie vão gostar e receber ele bem? O único machinho. Está que bebe água e come.

Em um vídeo gravado pelo cantor e compositor Henrique Casttro durante o evento, a companheira de Zezé confirma que gastou 63 mil reais para arrematar o cachorrinho.

- A gente acha que é só o lance, quando você vai ver tem parcela, são 30.

Mais tarde, a influenciadora retornou aos Stories do Instagram para adiantar:

- Foi engraçado, depois eu vou contar para vocês como foi o lance de eu arrematar. Vocês vão rir. Foi por uma boa causa e a gente leva esse pequetitinho agora para casa.