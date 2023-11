Ana Hickmann posta foto com cão que a ajudou durante agressões de Alexandre Correa: Falam comigo pelo olhar de admiração

Ele virou celebridade! Agradecendo a ajuda de seu cãozinho Joaquim, que ajudou Ana Hickmann no momento da agressão de Alexandre Correa, a apresentadora compartilhou uma foto com ele no colo.

Nas redes sociais, Hickmann publicou um momento com dois de seus pets. Vale lembrar que ela cuida de 15 bichinhos de estimação.

Na legenda, Ana abriu o coração:

Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim! O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas.