Juliette é acusada de plagiar Anavitória em capa que remete a obra de Marina Abramovic

As referências do trabalho de Juliette foram assunto no Twitter (X) mais uma vez. Na última segunda-feira, após divulgar Falta de Atenção, sua nova música com o cantor Nattanzinho, ela foi alvo de críticas devido à capa do single.

Para alguns internautas, a cantora estaria copiando o trabalho de Anavitória. "Já vi isso em algum lugar", comentou uma fã da dupla. "Que original trazer essa referência para a música brasileira", ironizou outro.

A discussão se intensificou depois que outros internautas ressaltaram outra inspiração. Na verdade, a capa faz uma referência à obra Rest Energy (1980), da artista Marina Abramovic.

Não é a primeira vez que as inspirações no trabalho de Juliette são motivo de crítica: ela já foi acusada de copiar artistas como Manu Gavassi e Boogarins, além de estar envolvida na polêmica campanha Magia Amarela. "Sua equipe leva o nada se cria, tudo se copia muito ao pé da letra", escreveu um internauta.

Apesar disso, muitos fãs defenderam a cantora. "É normal usar referências. Hoje em dia, nada é inédito", comentou outra usuária do X.