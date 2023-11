Maroon 5, Palácio de Versalhes e Chanel: casamento deslumbrante de 'desconhecida' viraliza

Um casamento deslumbrante em Paris, na França, vem chamando a atenção nas redes sociais. A cerimônia, chamada pelos internautas de o "casamento do século", contou com um show privado do Maroon 5, um pernoite no Palácio de Versalhes, além de um evento na Chanel.

Usuários das redes passaram a compartilhar detalhes da cerimônia de Madelaine Brockway, que, até então, era "desconhecida" pelo público, e do noivo, Jacob LaGrone. Madelaine usou seu perfil no TikTok apenas para publicar detalhes do casamento, que ocorreu no último dia 18, mas teve uma série de eventos luxuosos dias antes.

No LinkedIn, Madelaine se descreve como "empresária autônoma". Segundo o The Independent, porém, seu pai é presidente e CEO da Bill Ussery Motors, "empresa mãe" da Mercedes-Benz. Conforme uma matéria da Bazaar Arabia, compartilhada pela própria noiva, ela e Jacob começaram a namorar em março de 2020.

Os preparativos começaram com a despedida de solteira da empresária, que, segundo a Bazaar, foi realizada em um resort de luxo em Utah. Madelaine fez quatro festas temáticas para as amigas, que incluíram um dia em que todas foram vestidas de rosa, outro com decoração de alienígenas, um terceiro com o tema "hora dourada" e, por fim, o último com uma mistura entre Maria Antonieta e Halloween.

Cinco dias antes da cerimônia, Madelaine levou amigas e familiares para um encontro em que criaram e decoraram bolsas na sede de Alta Costura da Chanel, em Paris. No dia seguinte, os convidados puderam aproveitar uma estadia no Palácio de Versalhes. Conforme a Bazaar, ela fechou o local para o evento.

Três dias antes, Madelaine chamou os convidados para um passeio pela capital da França. Na sequência, a empresária convidou as amigas e familiares para a revelação do vestido de casamento na Dior e um jantar no Ópera Garnier.

A empresa organizadora dos eventos publicou detalhes da decoração do jantar, que contou com arranjos de flores luxuosos e uma ópera de violinos nas escadas. A cerimônia principal ocorreu no Chateau de Villette e contou com drones que transmitiram imagens do casal e da Torre Eiffel, além de, segundo a Bazaar, um show particular da banda Maroon 5.