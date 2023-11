Alícia X confirma término de namoro com Cauê Fantin

A bruxa está solta! Alícia X confirmou que o namoro com Cauê Fantin chegou ao fim após cinco anos. Após ser eliminada de A Fazenda 15, a influenciadora participou do LinkPodcast e evitou dar muitos detalhes ao falar sobre o término do relacionamento:

- Eu confirmo o término. Depois eu com certeza vou e quero expor isso para o Brasil e contar o que eu sofri, muitas pessoas vão se identificar com minha história, mas agora é um momento que ainda estou tentando assimilar o que o Brasil está achando de mim, do possível cancelamento e do término. Está sendo muito difícil, é como se fosse um luto mesmo.

Sem mencionar os rumores de que supostamente teria sido traída, ela deixou claro:

- Fui eu que terminei.