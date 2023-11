Alexandre Correa mata saudade do filho através de chamada de vídeo e diz: - Ana foi muito cordial

Alexandre Correa usou as suas redes sociais para contar que conversou com o seu filho após 17 dias sem vê-lo. Através dos stories, o empresário contou que Ana Hickmann foi muito cordial.

- Dia de felicidade! Protocolamos ontem o pedido para organizar junto aos advogados da Ana e a própria Ana para poder ver o Alezinho. Então, estou com uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo, disse com um sorriso no rosto.

Em seguida, ele falou sobre a ex-esposa:

- Estou há 17 dias sem vê-lo, mas nos últimos 2, 3 dias, Ana foi muito cordial, me colocou para falar com ele através de chamada de vídeo, e a gente mata um pouquinho da saudade.

No final do vídeo, Alexandre confessou que a sua prioridade é estar ao lado do herdeiro:

- Minha prioridade não é voltar pra empresa, minha prioridade é ver, abraçar e jogar basquete com o meu filho, beijá-lo, abraçá-lo, amassá-lo, fazer tudo que der. Tá bom, gente? Mas fica aí meu recado para que não fique aí as coisas distorcidas, tá bom? Beijo grande e vamos ficar felizes.