Irmão de Eduardo Costa desabafa após ter casa invadida: - Psicologicamente estamos extremamente abalados

Como você acompanhou, a mãe e o irmão de Eduardo Costa tiveram a casa assaltada na última segunda-feira, dia 27. Após a situação, Welinton Costa falou para a TV Globo sobre o momento.

O irmão do sertanejo contou que percebeu que tinha algo estranho acontecendo quando entrou em seu quarto e encontrou tudo bagunçado. Outro ponto que chamou a atenção foi o sumiço da moto que seria dada em um sorteio.

- Fiquei muito abalado quando entrei no meu quarto e vi tudo bagunçado. Demorou uma fração de segundo para entender que era roubo, que era assalto. A moto que ficava na sala de casa, quando eu olhei ela não estava, e entendi que se tratava de um roubo.

Na casa mora ele e a mãe, que na hora estavam na parte de trás da residência e por isso não perceberam a movimentação no momento. No dia, uma tia dele e de Eduardo também estava com eles no imóvel, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

- Sinto que as pessoas entraram na minha casa com intenção de até tirar minha vida, se fosse preciso, para levar esses bens materiais. Nesse momento não sei se estou mais triste ou se estou aliviado por estar minha mãe, tia e eu vivos, com a saúde intacta. Psicologicamente estamos extremamente abalados. Mas estou mais aliviado de estar vivo.