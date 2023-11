Com anel de diamantes, Lucas Rangel pede Lucas Bley em casamento

O amor está no ar! Lucas Rangel surpreendeu o namorado, Lucas Bley, na última segunda-feira, dia 27, com um pedido de casamento. Juntos há dois anos, a surpresa aconteceu no Palácio Tangará, em São Paulo.

Para o pedido tão especial, Lucas escolheu a suíte presidencial do hotel, avaliada em mais de 30 mil reais. Vale pontuar que o local faz parte da história do casal, já que foi ali que eles contaram ao mundo que estavam juntos, comemoraram o primeiro ano juntos e muitas datas especiais.

- Eu quis fazer um pedido que tivesse ao mesmo tempo o glamour, como sempre sonhei, e um toque pessoal, com muito carinho. O Palácio Tangará é um lugar especial para nós. Como é um grande momento, peguei a suíte presidencial do hotel e decoramos como a ocasião pede, disse Lucas.

Sobre o anel escolhido, o influenciador caprichou e apostou nos diamantes:

- Para o Bley, é muito importante que as coisas tenham um significado. Já que ele é muito fã de Disney, fui atrás de uma joalheria que pudesse traduzir história em um diamante.