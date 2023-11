Obituário - 29 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Jan Skorupa, 97. Natural da Polônia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ilda Teresa Pacheco Valentim, 95. Natural de Rio Grande (Rio Grande do Sul). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Trevelin, 93. Natural de Itapira (SP). Residia no bairro Aviação, em Praia Grande (SP). Gerente administrativo. Dia 24, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joana Jorge dos Santos de Freitas, 91. Natural de Macaúbas (BA). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Waldemar Balista, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Iracema Ximenez Gabrili, 88. Natural de Itu (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 24. Memorial Planalto.

Anna Maria Di Martino Moccero, 87. Natural da Líbia. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 24. Jardim da Colina.

Hildebrando de Souza, 87. Natural de Comendador Gomes (MG). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Comerciante. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Lombardi Garcia, 75. Natural de Macaubal (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério Municipal de Macaubal.

Nilva Iraci Carvalho da Silva, 72. Natural de Arapongas (PR). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Costureira. Dia 24. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Carlos do Carmo Azevedo, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lídia Marta, 64. Natural do Estado da Bahia. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Olga Zayat, 78. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Auxiliar administrativa. Dia 24, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Cynira Apparecida, 88. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Nelson Mota da Silva, 87. Natural de Condeúba (Bahia). Residia no Jardim Elba, em São Paulo. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Apparecida Thereza Pinheiro Rodrigues Novais, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 23. Cemitério das Lágrimas.

Lucia Ponquio Mendes, 85. Natural de Tabatinga (SP). Residia no bairro Jaçanã, na Capital. Dia 24. Cemitério das Lágrimas.

Luiza Morilla Valverde, 81. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Joselito de Jesus, 68. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Centro de São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Moisés Costa Xavier, 56. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Zulmira Spagiari Catalan, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Crematório Vila Alpina.

Ivonete Rodrigues Chaves, 77. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal de Diadema.

José Carlos de Santana, 76. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 24. Vale da Paz.

Marli de Vasconcelos Ferreira de Sousa, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia24. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Francisca Bezerra, 94. Natural de Venturosa (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Emília Volpatti Lourenção, 91. Natural de Indaiatuba (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Clarinda da Luz Finamore, 77. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.