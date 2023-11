Larissa Manoela estreia filme com André Luiz Frambach nos cinemas após seis anos longe das telonas

Na noite da última segunda-feira, dia 27, Larissa Manoela marcou presença na pré-estreia de seu mais recente filme, o Tá Escrito. O evento aconteceu no Rio de Janeiro e contou com o elenco da comédia.

O filme marca a volta de Larissa às telonas do cinema após seis anos longe de produções nesse estilo. Além de estar brilhando no longa, a atriz também teve a oportunidade de atuar ao lado do noivo, André Luiz Frambach. Fofos demais, né?

E é claro que o ator não perdeu a oportunidade de se derreter pela amada nas redes sociais. No longo texto, ele também agradeceu a oportunidade que recebeu de fazer parte do elenco.

Ontem foi dia da pré-estreia desse filme lindo, Tá Escrito, que tenho a honra fazer parte desse elenco, que orgulho poder trazer mais um trabalho para vocês que me acompanham tão lindo, tão cheio de vida, tão emocionante, divertido e cheio de aventura! Tá Escrito tem de tudo um pouco e tudo maravilhoso, vamos encher as salas de cinema para fazer muito barulho e trazer muito orgulho para o nosso cinema nacional! Eu amo cinema e vou amar mais ainda ver todos muito cheios!

Nos comentários, Larissa se derreteu:

Meu Breno! Te amo! Está arrasando muito como sempre. Melhor parceiro de vida e de cena.