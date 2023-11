Programação de Natal do Busch Gardens vai até 7 de janeiro

Com mais de 10 anos de tradição, a Christmas Town, programação de Natal do Busch Gardens, em Tampa (EUA), começou em 11 de novembro e se estenderá até 7 de janeiro de 2024. Durante os 58 dias de festa, o parque temático se transforma em um lugar mágico com entretenimento especial, encontros com animais, gastronomia típica natalina e muita diversão.

Programação de Natal do Busch Gardens

Neste ano, os visitantes podem comemorar as festas de fim de ano com cenários cheios de luzes, que tomarão conta da área Jungala, estendendo-se até Pantopia, com um dragão iluminado. Além disso, um túnel de luzes, apresentado pela Coca-Cola, ficará localizado na área Bird Gardens e contará com milhares de lâmpadas de LED que brilham de acordo com o ritmo de músicas clássicas de Natal.

Entre as novidades, há ainda uma árvore de mais de 12 metros de altura. Ele está posicionada na praça ao lado da entrada da Cheetah Hunt.

A Christmas Town retorna ainda com algumas das atrações favoritas dos fãs do parque, como a Santa’s North Pole Experience, na qual duendes alegres interagem com os visitantes enquanto o Papai Noel se prepara para a temporada em sua oficina. Também estão de volta o Storytime with Mrs. Claus, onde todos podem ouvir histórias da Mamãe Noel, e a Rudolph’s Winter Wonderland, uma área inteiramente dedicada à Rena do Nariz Vermelho e seus amigos.

Outras opções de entretenimento são o show de patinação no gelo Christmas on Ice, a apresentação Elmo’s Christmas Wish, a peça Tree Kings Journey (que conta a história dos três reis magos), espetáculo noturno de fogos de artificio e trenzinho natalino. Também é possível encontrar e tirar fotos com personagens especiais, como princesas natalinas e bonecos de neve.

Todas essas atrações estão inclusas no ingresso convencional do parque.

Gastronomia de Natal

A gastronomia, por sua vez, é inspirada nos sabores da época. Além do tradicional chocolate quente, que tem uma cabine dedicada com variedades para personalizar seu pedido, os visitantes podem provar pratos frango ao vinho servido com purê de batata, poutine, peru defumado recheado e com molho de cranberry, curry vermelho de camarão e torta de cogumelos selvagens com creme de boursin.

O parque também preparou novas opções de drinques. Entre elas, destacam-se Mistletoe Margarita (tequila, xarope de romã e um toque de limão), South for the Winter (Jack Daniels, Jack Daniels de mel, xarope de cranberry, gengibre e limão) e Jack Frost (rum de coco, blue curaçao, hortelã e um toque de limão).

A melhor maneira de explorar os sabores da Christmas Town do Busch Gardens Tampa Bay é adquirindo os cartões de degustação do evento contendo 5 ou 10 itens. Apenas visitantes maiores de 21 anos podem consumir bebidas alcoólicas e devem apresentar documento de identidade.

