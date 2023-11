Filha de Dulce María sobe no palco de show do RBD para receber homenagem de aniversário

Imagina você completar três anos de idade com uma belíssima homenagem durante um show do RBD. A filha de Dulce María se tornou um ano mais velha e foi convidada a subir no palco para receber todo o carinho da mãe, dos integrantes do grupo mexicano e dos fãs que estavam na plateia da apresentação em Guadalajara.

A pequena María Paula surgiu toda fofinha enquanto os artistas cantavam parabéns para ela. Assim que foi ao encontro deles, fez questão de dar um beijinho na bochecha em cada um. Uma fofura, não é mesmo?

A aniversariante ainda assistiu a um vídeo de homenagem repleto de registros seus. Logo em seguida, Dulce María fez um discurso para a filha.

- Feliz aniversário, minha princesa. Está fazendo três anos em um dos momentos mais difíceis para a humanidade. Engravidei e dei à luz para esta guerreira que me ensinou a não parar. Ela e seu pai, que amo com todo o meu coração, obrigada por me apoiar. Eles estão aqui comigo desde o começo da turnê Soy Rebelde. Sem eles, eu não poderia estar aqui.