Começam obras de pontilhão na Av.Juscelino Kubitschek em São Bernardo

A Prefeitura de São Bernardo autorizou o início da construção de pontilhão na Avenida Juscelino Kubitschek, região do bairro Alves Dias. O novo viário, planejado para cruzamento com a Rua Norberto Esteves, irá, entre outros aspectos, permitir o acesso ao lado direito da Estrada Samuel Aizemberg para quem chega ao município pela Rodovia dos Imigrantes. O investimento do poder público será no valor de R$ 600 mil.

O pontilhão, de acordo com o projeto, vai contar com 12 metros de largura por 6 metros de comprimento, sobre o córrego, próximo à altura do campo do Palestrinha. As obras compreendem pacote de ações em torno da Samuel Aizemberg, que, atualmente, recebe última etapa de intervenções de alargamento. Após a implantação desta medida na estrada, o canteiro central impedirá as conversões à esquerda. Com a mudança, o acesso, pelas ruas Norberto Esteves e Maria Cardoso da Costa (paralela), possibilitará ainda o retorno no sentido Centro e o ingresso à Diadema, com entrada pela Rua Maria Cardoso.

A intervenção, que integra projeto de implementação do Corredor Anchieta-Imigrantes, inclui a fundação de 32 estacas metálicas, com 25 metros de comprimento, dispostas em dois blocos, além de 8 vigas pré-moldadas.

A previsão de entrega do pontilhão é fevereiro de 2024, enquanto que as obras da Samuel Aizemberg, até fim do primeiro semestre do ano que vem.

Em janeiro deste ano, a Prefeitura liberou retorno de acesso à Estrada Samuel Aizemberg na altura do Viaduto João Fernandes Filho (antigo viaduto Castelo Branco), medida que atendeu reivindicação de motoristas. Com a alteração, quem acessa a Samuel Aizemberg, na região do Cooperativa (próximo à Imigrantes), sentido Centro, não precisa mais fazer todo o contorno no viaduto, passando pela Avenida dos Flamingos, para retornar à avenida (sentido bairro), resultando em redução no tempo de viagem.

INVESTIMENTOS – Os investimentos da atual gestão municipal para melhorar o tráfego de veículos têm transformado São Bernardo. Orçadas em cerca de R$ 40 milhões, as obras remanescentes da Estrada Samuel Aizemberg consistem na duplicação de um novo trecho, de 1,25 quilômetro de extensão, que vai do acesso à Imigrantes, na região industrial do Cooperativa, até justamente o campo do Palestrinha. A via passará a ter três faixas de rolamento em cada sentido (sendo duas exclusivas para corredor de ônibus).

Recentemente, no começo de novembro, o prefeito Orlando Morando inaugurou o prolongamento da Avenida Juscelino Kubitschek (aporte de R$ 2,5 milhões) – anteriormente, inexistente -, no Conjunto Habitacional Granja Ito, trecho concentrado na região do Cooperativa, também visando otimizar o fluxo na região.