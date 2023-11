Grupo Macri atuou para convencer Milei a convidar Lula para posse, diz presidente da TV Cultura

O presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, abriu na manhã desta terça-feira, 27, o Sétimo Seminário de Líderes, evento que marca o Ano do Bicentenário das Relações Bilaterais entre Brasil e Argentina, destacando o convite feito recentemente pelo presidente eleito da Argentina, Javier Milei, ao mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para a sua cerimônia de posse no próximo dia 10 de dezembro.

Para Maluf, o fato de Milei não ter convidado até agora o presidente Lula para sua posse gerava um mal-estar pelo fato de os dois países terem uma relação bilateral de 200 anos. Mas de acordo com ele, a decisão de Milei teve muito do esforço do Grupo Macri, do ex-presidente Mauricio Macri, que convenceu o recém-eleito da importância do convite ao presidente brasileiro.