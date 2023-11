Palavra do Leitor - 28 de novembro de 2023

Anchieta-Imigrantes

‘SAI tem ano mais letal de toda série histórica’ (Setecidades, ontem). Todo mundo quer ser o primeiro. Ninguém sabe dirigir e está todo mundo louco. Bêbados e drogados e gente sem noção, Eu não dirijo mais. Não sei porque tanta pressa. Ninguém usa a seta etc.

Patricia Lauro

Capital

População de Rua

‘População em situação de rua cresce 10% no Grande ABC’ (Setecidades, dia 21). Com reportagem, brilhante, de Thainá Lana, ficamos ainda mais informados e esclarecidos sobre a crescente e trágica sobrevida da carente população de rua. Vale a pena ressaltar que essa população vive 24 horas por dia sem lugar para ficar e, com isso, dorme ao relento, sem alimentação básica, cuidado com a saúde, e com toda a sorte de abandono. Esses sem teto não escolheram essa vida, se é que se pode chamar isso de vida. Sem condição nenhuma de procurar por emprego ou ocupação que lhes dê dignidade, socorro, e lhes tire desse féretro social. Já temos conhecimento que as tais “políticas públicas”, conjunto de programas regidos pelos governos nacionais, estaduais e municipais, não trazem as respostas para este infortúnio pelo qual passam esses sacrificados seres humanos, que só anseiam pela milagrosa e possível inclusão.

Cecél Garcia

Santo André

Transporte

Nos governos sucessivos do PT em Diadema, desde do ano de 1983. a população usuária de transporte foi contemplada com um sistema de transporte capaz de promover qualidade de vida da população. Ao passar dos anos, o sistema foi se tornando precarizado, resultado de gestões despreparadas tecnicamente da área de transporte gerando resultado negativo e promovendo descontentamento no seio da população. Atualmente, os serviços de transporte já não são mais a cereja do bolo como no passado. E a retomada da confiabilidade no transporte público nos parâmetros do passado exige um posicionamento do Executivo ao optar para que lado se quer remar. Não se pode perder o horizonte desse resgate sendo que a única cidade da região que dispõe de um sistema bem ou mal é Diadema.

Gercio Vidal

São Bernardo

Greve

Mais uma greve no Metrô e trens paulistas para complicar a vida da população. Espero que o governador Tarcísio agilize a privatização total desses setores para acabar com a máfia sindical. E em seguida rever as concessões de rodovias também.

Moyses Cheid Junior

Capital

Despejo em S.Bernardo

‘Silvio Almeida vai levar a Lula despejo de entidade social’ (Setecidades, dia 26). Orlando (Morando) está entrando é para a história mesmo. Nenhum prefeito até hoje causou esse tipo de atitude, justamente no fim do mandato. Vamos ver até o fim deste ano.

Chrystopher Rodrigues

São Bernardo

Carro oficial

‘Vereador alega falta de segurança no Paço e vai com carro oficial para casa’ (Política, dia 25). No Centro é o lugar que mais policiamento tem, imagina na periferia, onde mora o povão, que levanta cedo e nem carro tem!

Juraci Oliveira

São Bernardo

Mordomias

‘Para Alex, veto de Lula à desoneração da folha de pagamento vai na contramão do que o Brasil precisa’ (Primeria Página, dia 25). Sr. Alex Manente, a Câmara Federal precisa dar a sua contribuição ao Brasil: reduzir os salários, cortar assessores, reduzir viagens internacionais, acabar com mordomias etc.

Marcos Silva