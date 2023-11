Luísa Sonza revela que pretende lançar nova música sobre Chico e conta que Whindersson Nunes a pediu perdão

Luisa Sonza participou do De Frente com Blogueirinha e não fugiu das perguntas ousadas da apresentadora. Durante a conversa, a cantora contou que Whindersson Nunes pediu desculpa após o fim do casamento e que fará uma nova música sobre Chico Veiga, com quem teve um término polêmico.

Ao comentar sobre o ex-marido, a artista disse que hoje mantém uma boa relação com ele.

- Às vezes, a gente é ruim para o outro e a gente não quer ser. Aconteceu, a gente está bem com isso. Ele já me pediu desculpa.

Ela ainda declarou que não há comparação entre o casamento com o comediante e o namoro com Chico.

- Não dá para comparar. São coisas diferentes, mas obviamente esse último não é importante.

Ao ser questionada se pretende lançar uma nova música sobre o influenciador, Luísa deu risada ao responder:

- Falando mal? Vai. Com toda certeza. Vou citar o álbum inteiro.

A famosa também surpreendeu ao revelar que recebeu uma proposta de parceria após expôr a traição de Chico:

- Sabia que chegou uma publi, uma marca querendo entrar no clipe de Penhasco 3. Tipo assim, eu fui traída...

Na entrevista, Blogueirinha ainda quis saber o que a cantora acha da prática de banheirão. Vale lembrar que o influenciador supostamente a teria traído no banheiro de um bar com uma moça.

- Depende. Se você for solteiro ou ter um relacionamento aberto que permite isso, que estava combinado, acho que cada um faz o que quiser. Está tudo certo.

Em seguida, ela esclareceu:

- Não fiz banheirão, dei uns beijinhos só. Não fiz, mas tenho várias amigas que sim.