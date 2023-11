Após dar à luz gêmeos, Bárbara Evans entrega como foi a primeira noite com os filhos: Dormir não será possível

A família aumentou! Bárbara Evans deu à luz Álvaro e Antonio na última segunda-feira, dia 27, e já está tendo as primeira experiências com os gêmeos. Durante a madrugada desta terça-feira, dia 28, a modelo usou as redes sociais para contar como foi a primeira noite ao lado dos filhos.

Ainda no hospital, ela disse:

Mamãe não dormiu até agora, isso porque só estou com um aqui no quarto, hein. Antonio resolveu querer ficar só no meu peito. Mamãe acordou agora o papai e mandou ele já ir ficar com o Álvaro. Bora! Vou tomar café, passar alguma coisa na cara e venho bater papo, já que dormir não será possível.

Anteriormente, Evans tinha contado como os meninos nasceram:

Atualizações: o Antônio está comigo, e o Álvaro nasceu com desconforto. Ele é o maiorzão e o mais pesado. Ele nasceu com desconforto na respiração, então está em observação, mas está ótimo. Logo ele deve sair da observação. É só por precaução mesmo que ele vai ficar lá, acho que vai dormir essa noite. O Antônio está aqui, vou mostrar. Branquelo e menorzinho.