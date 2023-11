PM prende dois homens em Santo André após alerta da Muralha Eletrônica

A Polícia Militar prendeu dois homens nesta segunda-feira (27) em Santo André, com auxílio da Muralha Eletrônica de Segurança. O sistema emitiu um alerta no Centro de Operações Integradas (COI) assim que um veículo Palio roubado entrou na cidade pela Avenida Prestes Maia, vindo de São Bernardo.

O carro passou a ser acompanhado pelas câmeras do COI e os policiais abordaram o motorista na região da Praça Monte Cristo, na Vila Valparaíso. O segundo homem preso estava dirigindo um Gol logo à frente, que havia sido utilizado para auxiliar no roubo do Palio.

A Muralha Eletrônica de Segurança funciona desde o ano passado e permite que as áreas de limite com outros municípios sejam monitoradas de forma a identificar os veículos que entram e saem de Santo André.