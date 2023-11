17ª edição do Desafio de Redação conhece hoje seus vencedores

Após cinco meses, o 17º Desafio de Redação vai conhecer hoje seus vencedores. O anúncio será feito no Centro de Formação de Professores Clarice Lispector, em Santo André, e terá transmissão ao vivo nas redes sociais do Diário, como Youtube (no Qr-Code ao lado) e Facebook, O evento começa a partir das 13h30.

A edição deste ano terá novidades em suas premiações. Serão contemplados os 50 melhores de cada categoria. Já aos vencedores serão oferecidas 15 bolsas de estudo na FSA (Fundação Santo André) – sete para alunos do 3º ano do Ensino Médio, sete para professores e outra para a comunidade, superando a premiação do ano passado. Também haverá distribuição de tablets, notebooks e celulares aos primeiros colocados.

O tema da redação deste ano foi “Reciclar para transformar: como a economia criativa pode revolucionar nossa sociedade”. No total, foram recebidas 92.580 fichas com as respectivas avaliações, representando 14% a mais do que no ano passado, quando o número ficou em 81.123. Participaram este ano 315 escolas, 27,5% a mais do que em 2022, quando o número foi de 214. À escola que tiver a melhor torcida durante a festa de anúncio dos ganhadores será entregue R$ 5.000.

Confirmam presença no evento: o secretário executivo de Educação do Estado, Vinícius Mendonça Neiva, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o secretário de Educação de Santo André, Almir Cicote; o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Mário Reali; a vice-prefeita de Diadema, Patty Ferreira (PT); o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL); e a secretária de Educação de Diadema e coordenadora do GT (Grupo de Trabalho) Educação do Consórcio, Ana Lúcia Sanches.

“Ao longo da sua história, o Desafio da Redação tem abordado temas atuais e muito importantes para a sociedade. Desta vez não foi diferente, com a proposta de discutir reciclagem e economia criativa, assuntos que são prioridades para a gestão em Santo André”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

Já Guto Volpi, de Ribeirão Pires, destaca que o Desafio de Redação do Diário tem longa trajetória de contribuições às crianças e jovens da região. “Um evento de estímulo à prática da escrita, à literatura, e, além disso, à reflexão e ao debate de temas vitais para a sociedade. Isso eleva o pensamento crítico, incentiva novos talentos e possibilita a muitos estudantes ampliar os horizontes para o futuro”, disse o prefeito.

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André – com patrocínio do Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório e da Aesa (Associação das Empresas de Transporte de Santo André), apoio da Braskem e apoio institucional da FSA.