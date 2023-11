Piloto de São Bernardo desponta na Nascar

Com apenas 19 anos, o são-bernardense Rafael Dias vem fazendo grande temporada na Nascar Brasil, mostrando muita habilidade no volante, apesar da pouca idade. Atualmente, o piloto ocupa a quarta colocação geral da categoria PRO, com 140 pontos.

O jovem está conectado ao automobilismo desde seus oito anos, quando pilotou pela primeira vez um kart, em São Bernardo, e desde então, a paixão de Rafa (como é chamado pelos amigos) pelo esporte a motor só aumentou.

O piloto do Grande ABC, inclusive, conquistou a Special Edition da Nascar Brasil Sprint Race, uma modalidade de disputa que acontece paralelamente à competição principal. Por conta deste feito, o piloto será premiado hoje no Music City Center, nos Estados Unidos, onde será realizado o Nascar Awards, e pela primeira vez, contará com brasileiros premiados. Portanto, é possível estabelecer que Rafael Dias faz parte de um seleto grupo de campeões. Outro brasileiro que será premiados na ocasião é Gabriel Casagrande, atual líder da Stock Car. “Nada supera a emoção de poder realizar esse tão esperado sonho”, escreveu Rafa Dias em suas redes sociais.

FUTURO

Apesar de ainda estar no início de carreira, algumas portas já estão se abrindo para Rafael Dias. Embora corra sem equipe definida (seus apoiadores são um pool de empresários) a expectativa para 2024 é que Rafa seja piloto da GT4 da Aston Martin. “Além dos patrocínios, esse título conquistado chamou atenção de equipes de Turismo, porém, já estabelecemos que ele vai continuar na Nascar, mas também será o novo piloto do GT4 da Aston Martin”, informou sua assessoria. Com isso, o são-bernardernse também correrá nos circuitos europeus.

Outro objetivo do piloto do Grande ABC não tão distante é a criação do Instituto Rafa Dias, que terá como objetivo promover a inclusão social por meio do esporte.