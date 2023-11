Corinthians e Vasco fazem hoje o jogo dos desesperados

Vasco e Corinthians fazem hoje à noite, às 21h30, em São Januário, o confronto dos desesperados. Pressionado após ser goleado pelo Bahia na última rodada, o Timão precisa desesperadamente de uma vitória para não ficar à beira da zona de rebaixamento. Na 13ª posição com 44 pontos, pode ser, inclusive, ultrapassado pelo próprio Vasco em caso de derrota. Para a partida de logo mais, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o zagueiro Gil, suspenso, e com o meia Matías Rojas, que sentiu dores na coxa. Porém, voltam de suspensão Bruno Méndez, Ruan Oliveira e Caetano.

Nesta segunda-feira, Mano Menezes aplicou o último treino já em terras cariocas, na Gávea. A partida de hoje terá casa lotada. Todos os ingressos já estão esgotados.