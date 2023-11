Eleição no Corinthians mobiliza região

As eleições no Corinthians, realizadas no fim de semana e que consagraram o empresário Augusto Melo como presidente, também mobilizaram figuras políticas do Grande ABC. Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) apoiou a candidatura de Melo. “Ontem (sábado) eu votei e venci”, sintetizou o tucano, que nunca escondeu o corintianismo. Outro torcedor fanático – e que inclusive esteve no Japão para acompanhar in loco o título do Mundial de Clubes de 2012 com amigos da região –, o ex-secretário em Mauá Júnior Orosco (União Brasil) esteve do lado da chapa que foi derrotada – liderada por André Luiz Oliveira, o André Negão. “Gratidão é algo que não podemos deixar para trás. Tenho gratidão pelo grupo que gerenciou o Corinthians com Andrés Sanchez e André Negão, para quem torci neste pleito, pois eles me apoiaram, da forma que puderam, e também pelo Corinthians. Fizeram um grande trabalho, conquistando vários sonhos corintianos como nossa arena, nosso CT e os títulos da Libertadores e Mundial de Clubes. Desejo ao novo presidente Augusto Melo que faça mais ainda por nosso time do coração e dê um alento à toda nação corintiana.

Estrela

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), será uma das estrelas do próximo programa televisivo do PL. Zacarias aparecerá na peça falando sobre a administração em Santo André e como a participação do partido foi importante para a gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB).

Hospital Veterinário de Santo André

A Prefeitura de Santo André deu mais um passo para a abertura do hospital veterinário público. Neste fim de semana, a administração do prefeito Paulo Serra (PSDB) publicou a comissão que ficará responsável pela viabilização do contrato de gestão do equipamento – a unidade está prevista para ser aberta em janeiro.

Eleição no Mesc – 1

Antonio Zeferino Xavier Gonçalves foi eleito no domingo para presidir o clube Mesc, um dos mais tradicionais de São Bernardo e que tem influência política na cidade. Xavier contava com apoio do vereador Roberto Palhinha (Avante).

Eleição no Mesc – 2

Xavier era de oposição à chapa de sustentação, liderada por José Antônio Valentim. Os associados do clube já haviam sinalizado que queriam dar fim ao grupo político de Antônio Gomes de Oliveira, conhecido como Pardal, o atual presidente e alvo de muitas críticas na condução do Mesc.

Pressão

O episódio do banheiro privativo que está em construção no gabinete do secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Audrei Rocha, elevou a temperatura nos bastidores da cidade. O titular da Pasta vem sendo questionado há algum tempo, porém, vem se sustentando por ser conhecido como quadro técnico. Agora, com a questão do que os vereadores têm chamado de luxos, voltou forte a pressão sobre o prefeito Guto Volpi (PL) para demiti-lo.

Podemos de Mauá

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, recebeu quadros políticos de Mauá para o planejamento do partido na cidade de olho na eleição do ano que vem. Estiveram na reunião Evandro Egrégora, presidente do Podemos em Mauá, Wanessa Bomfim, hoje coordenadora nacional do Podemos Mulher, e Leonardo Tavares, coordenador político do Podemos. A sigla quer emplacar ao menos um vereador e abre discussão sobre composições majoritárias no município.