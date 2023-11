Alcione não perde oportunidade e diverte ao posar para cliques com César Tralli em aniversário de Angélica

E não é que a festa de aniversário de Angélica promoveu alguns encontros para lá de icônicos? Alcione foi uma das convidadas para o evento e não perdeu a chance de posar para cliques com diversas celebridades que também prestigiaram a comemoração de 50 anos de idade da apresentadora. No entanto, duas fotos compartilhadas pela apresentadora acabaram se destacando mais do que as outras.

A artista que já havia elogiado as pernas de Cesar Tralli, aproveitou que encontrou o jornalista na festa e logo registrou o encontro. O clique divertiu os seguidores da cantora, que amaram finalmente ver os dois juntos. Logo em seguida, estava uma foto em que o âncora do Jornal Hoje e Ticiane Pinheiro dão um beijo na bochecha da artista.

Na legenda, Alcione escreveu:

Encontros especiais no aniversário da minha querida Angélica, família que eu AMO!

Na sessão de comentários, a filha de Helô Pinheiro respondeu:

Te amo.

Angélica, que também posou com Alcione, deixou uma mensagem de carinho:

Que honra ter você aqui com a gente ontem. Muito obrigada, querida!