Alexandre Correa faz comentário sobre cachorro resgatado por Ana Hickmann: Preguiça desse vira-lata

Desnecessário! Em meio à polêmicas de agressão contra Ana Hickmann, os internautas reviveram um comentário do empresário Alexandre Correa mostrando desconforto com o cachorro da apresentadora, Joaquim. O vira-lata foi resgatado pela modelo e, segundo os relatos, teria atacado o empresário durante a briga no último 11 de novembro.

Em meados de agosto de 2023, Hickmann levou Joaquim para os estúdios do Hoje em Dia, e registrou o dia do animal em seu camarim. Ao postar sobre, comentou:

O Joaquim é o meu grudinho. Aonde eu vou, ele vai atrás. Ele até chora se me perde de vista, de tão apegado que é. Meu menino lindo! Já que é assim, aonde eu posso, levo ele comigo. Olha a carinha dele conhecendo o estúdio do Hoje Em Dia! Eu não aguento, é muito fofo, disse ela.

Na ocasião, Alexandre Correa mostrou o seu descontentamento com o cachorro no setor de comentários:

Certa preguiça deste vira-lata, afirmou o empresário.