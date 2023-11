Paula Lavigne esclarece fala sobre vida sexual com Caetano Veloso: Sempre existem más interpretações

Paula Lavigne usou as redes sociais para esclarecer uma declaração feita na nova série de Angélica no Globoplay, Angélica: 50 e tanto, que foi mal interpretada pelas pessoas, segundo ela. O terceiro episódio do programa, foi marcado pelo tema Mulheres e teve Paula como uma das convidadas para a conversa.

Durante o papo, a produtora fez uma declaração sobre sexo com seu parceiro, Caetano Veloso:

- A gente deixou de fazer sexo, mas continuamos a nossa parceria e união. O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto, disse.

Mas, Paula esclareceu que a fala se referia ao momento em que ela e Caetano estavam separados:

- O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo, (risos).

Ela ainda deixou claro que depois que o casal voltou a ficar junto, as atividades sexuais voltaram à normalidade:

- Depois voltamos a um casamento, com sexo (risos). Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal, sempre existem más interpretações.