Centro médico amplia unidade para atender 30 mil pacientes

O Centro Médico Santo André, que há 17 anos atende na cidade, inaugurou ontem suas novas instalações. A unidade, na Rua Luiz Pinto Flaquer, tem capacidade para atender 30 mil pacientes por mês para a realização de consultas e exames de várias especialidades.

“Oferecemos assistência em 22 consultórios com a prática de 27 atividades médicas e paramédicas, sendo que esse número está em ascensão porque outras especialidades virão. Atualmente, trabalhamos com o quadro de 50 profissionais de saúde dedicados e focados para exercer a chamada medicina humanizada”, declara Ronaldo Vasque, cardiologista, diretor-técnico do Hospital Santa Ana e consultor do grupo que administra o novo complexo.

A vereadora Ana Veterinária (União Brasil) participou da inauguração do espaço, que tem 1.500 m².