Girona cede igualdade ao Athletic de Bilbao e deixa o Real Madrid no topo do Espanhol

O Girona lutou, buscou a vitória até o fim no Estádio Montilivi, mas não conseguiu somar seu sexto triunfo consecutivo no Campeonato Espanhol. Depois de sair na frente, a equipe da Catalunha cedeu o 1 a 1 para um atrevido Athletic de Bilbao e não recuperou a liderança. Com os mesmos 35 pontos do Real Madrid, perde o primeiro lugar no confronto direto (levou 3 a 0).

Em jogada do brasileiro Savinho, Tsygankov anotou e recolocava a sensação espanhola no topo da tabela. Mas um gol em contragolpe de Iñaki Williams estragou a festa dos donos da casa. O Athletic também faz boa competição, agora na quinta posição, com 25 pontos.

A partida foi bastante agradável, sobretudo no primeiro tempo, com muitas boas chances de ambos os lados. Gazzaniga salvou o Girona de sua segunda derrota no Espanhol com defesas importantes e com enorme grau de dificuldade.

Em grande trama, quem chegou primeiro ao ataque foi o Athletic de Bilbao. Guruzeta saiu cara a cara, mas bateu fraco, nas mãos de Gazzaniga. O atacante não dominou como queria o lindo passe entre os marcadores de Vesga e bateu de pé trocado.

Os visitantes marcavam bem e apostavam na velocidade para encerrar série de cinco triunfos seguidos do surpreendente time catalão, mirando a quinta posição que dá vaga na Liga Europa.

Empurrado por muita cantoria e um batuque insistente e animado, o Girona não conseguia se acertar em campo sem seu artilheiro Dovbyk, machucado. Savinho se movimentava bastante, sem receber a bola, contudo. Quando recebeu, mandou na cabeça de Stuani para o primeiro "uh" dos mandantes. A bola saiu por cima. Pouco depois, em nova cabeçada, o artilheiro uruguaio parou e milagre do goleiro Unai Simon.

Sanset respondeu em chute forte do outro lado. O jogo era aberto, com ambos buscando o gol, e agradável. De Marcos perdeu gol feito ao não acreditar na sobra e Guruzeta voltou a esbarrar em Gazzaniga. O Bilbao mostrava-se bastante perigoso.

No famoso lá e cá, Herrera até colocou o Girona em vantagem. Mas Savinho estava impedido na origem do lance e o gol não foi validado. Mesmo com boas chances de ambos os lados e goleiros trabalhando bastante, o 0 a 0 Teri ou em não sair do placar no primeiro tempo.

Desde a derrota para o Real Madrid, por 3 a 0, no dia 30 de setembro, que o ataque vinha marcando com frequência. Foram 15 gols em seis jogos, contando a vitória na Copa do Rei. Confiante em seu elenco, o técnico Michel Sánchez não mexeu no Girona no vestiário.

Com a defesa ajustada e sem sofrer atrás no começo da segunda etapa, o tão buscado gol saiu aos 10 minutos. Troca de passes pela esquerda, o cruzamento de Savinho atravessou todo o campo e chegou no ucraniano Tsygankov, livre, que bateu no cantinho para enorme festa do lotado estádio.

Em um lance que poderia terminar no segundo gol do Girona, a finalização foi travada pela defesa e o empate veio em contragolpe gigante aos 22 minutos. Sanset encontrou Iñaki Williams, que igualou o marcador na primeira chance do Bilbao na etapa. O atacante ganês quase virou o marcador em chute potente de fora da área. Gazzaniga espalmou para escanteio e o empate se manteve até o apito final.

O Girona tentará retomar a liderança no fim de semana, quando recebe o Valencia, no sábado. No mesmo dia, o Real Madrid também joga em seus domínios, contra o Granada.