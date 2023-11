Ano novo no Rio de Janeiro: onde encontrar as melhores celebrações

O Brasil tem muitas atrações que proporcionam uma estadia inesquecível tanto para os habitantes locais quanto para os turistas. De ponta a ponta, é um destino com pontos de interesse como os vinhedos, as famosas Cataratas do Iguaçu, o Cristo Redentor, seu animado e exuberante Carnaval e suas praias paradisíacas, ideais para o descanso ou para diferentes atividades.

Mas há uma época especial do ano em que milhares de pessoas vêm ao Rio de Janeiro para viver um dia como nenhum outro. É o Réveillon, um feriado muito importante no mundo todo e, embora os costumes indiquem que o ideal é passá-lo com a família, cada vez mais pessoas optam por viajar para esse destino para viver uma experiência única que não se vive em nenhum outro lugar como esse.

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais alegres e festivas do mundo e é conhecida por isso e, por essa mesma razão, muitas pessoas optam por um pacote viagem para curtir uma estadia completa: voos, hospedagem e até, em alguns casos, traslados, excursões e assistência de viagem.

O imperdível Réveillon no Rio de Janeiro

O Réveillon é o evento mais importante da cidade depois dos carnavais, pois a cidade se prepara para receber um grande número de pessoas que pretendem comemorar essa data especial.

O Réveillon

Quando estiver pensando em onde ir para uma festa de Ano Novo na cidade, o El Reveillon é o lugar certo. É uma festa com a presença de um grande número de pessoas e realizada na praia de Copacabana, o que a torna um verdadeiro must em sua viagem.

Centenas de milhares de pessoas vão até lá para curtir, se divertir e compartilhar toda a magia que acontece em uma festa como essa. O interessante é que todos compartilham o mesmo espírito e, embora os idiomas e as culturas sejam diferentes, o clima é de festa e harmonia como poucas vezes se viu antes.

Ao escolher um pacote de viagem, essa é uma das atrações turísticas que você não pode perder em sua viagem ao Rio, pois se tornou uma tradição com mais de 40 anos e está profundamente enraizada na cultura do país.

Fogos de artifício como as estrelas da noite

Embora depois das 18:00hs a música comece a tocar graças a artistas locais e internacionais e os shows de luzes também se tornem o centro das atenções, as verdadeiras estrelas da noite são os fogos de artifício.

Poucos minutos antes da meia-noite, começa a contagem regressiva e os fogos de artifício tingem o céu com suas formas e cores. Com duração de aproximadamente 14 minutos, o show se torna um maravilhoso cartão postal digno de admiração.

Embora Copacabana seja o mais popular e um dos mais lotados, há também outros shows de fogos de artifício na Praia do Flamengo, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, onde o espetáculo de luzes é mais curto, mas ainda assim tem tudo para ser uma noite mágica.

Terminada a queima de fogos, a festa continua e a chegada de um novo ano é comemorada nos diferentes palcos da cidade, dançando ritmos populares e tradicionais, bem como nas boates e bares disponíveis.

Descubra os melhores lugares para passar o Réveillon no Rio de Janeiro

O sol, a brisa suave e uma paisagem que inclui vegetação, areia e mar formam o cenário perfeito para dar as boas-vindas ao Ano Novo no Rio de Janeiro e, dependendo de suas preferências, expectativas e orçamento, você pode curtir em qualquer um dos melhores lugares da cidade.

Copacabana : essa é uma das maiores celebrações do mundo. O número de visitantes chega a milhões e todos aproveitam a areia, os shows musicais, os fogos de artifício e tudo o que as festas públicas e privadas têm a oferecer.

: essa é uma das maiores celebrações do mundo. O número de visitantes chega a milhões e todos aproveitam a areia, os shows musicais, os fogos de artifício e tudo o que as festas públicas e privadas têm a oferecer. Barra de Tijuca : Outra opção é passar o Réveillon na Barra da Tijuca, pois se você estiver procurando um ambiente mais calmo e familiar, esse é o lugar certo. Se você pretende ter uma visão panorâmica do show de fogos de artifício, pode ser em alguns dos estandes disponíveis. Há muitos bares de praia e restaurantes que oferecem jantares para aproveitar essa noite magnífica.

: Outra opção é passar o Réveillon na Barra da Tijuca, pois se você estiver procurando um ambiente mais calmo e familiar, esse é o lugar certo. Se você pretende ter uma visão panorâmica do show de fogos de artifício, pode ser em alguns dos estandes disponíveis. Há muitos bares de praia e restaurantes que oferecem jantares para aproveitar essa noite magnífica. Museu do Amanhã : o terraço desse local é um dos lugares favoritos para festas e é um dos mais elogiados da cidade. É conhecido por sua culinária internacional e porque, após o jantar, você pode assistir ao show de fogos de artifício enquanto curte boa música e DJs ao vivo.

: o terraço desse local é um dos lugares favoritos para festas e é um dos mais elogiados da cidade. É conhecido por sua culinária internacional e porque, após o jantar, você pode assistir ao show de fogos de artifício enquanto curte boa música e DJs ao vivo. Morro da Urca e Pão de Açúcar: o Brasil tem inúmeras atrações turísticas e passar o Réveillon em uma delas é um verdadeiro privilégio. Tudo começa com um passeio de teleférico até o topo do morro. Você pode optar por qualquer um dos ingressos disponíveis que são oferecidos em regime “all inclusive”, ou seja, café da manhã, buffet e open bar.

O ingresso para o Morro da Urca dá acesso às pistas e a vista é para Botafogo, Niterói e Guanabara. Se você escolher o ingresso VIP, poderá subir ao Pão de Açúcar e ter uma vista panorâmica de Copacabana e, por fim, se escolher o ingresso mais completo, poderá assistir à contagem regressiva na torre do Morro da Urca, contemplar a paisagem de Copacabana e saborear uma sofisticada refeição que inclui salmão, bacalhau e outras iguarias.

Tradições populares de Ano Novo

O Ano Novo no Brasil está associado a certos costumes e rituais, e mesmo as pessoas mais céticas os observam para ter um ano novo repleto de coisas boas.

Entre as tradições mais populares que podem ser vivenciadas no Rio de Janeiro para a chegada do ano novo está a que consiste em pular 7 ondas consecutivas e fazer um pedido para cada uma delas, usar roupas brancas como forma de paz e purificação espiritual, levar flores ao mar com outras oferendas a Yemanjá, que é a deusa do mar, comer 12 uvas para ter um bom desempenho econômico e sucesso e usar roupas íntimas coloridas, pois cada uma delas tem um significado especial e pode trazer certos atributos para quem as usa. Por exemplo, o vermelho e o rosa estão relacionados ao amor, o amarelo à pureza e o verde está associado à esperança.