De S. Bernardo, Giovanna Ciola ganha concurso Miss Brasil Celebrity Universe

Eleita Miss ABC Paulista em 2023, Giovanna Trigo Ciola, moradora de São Bernardo, venceu o Miss Brasil Celebrity Universe 2024, concurso nacional de beleza. A coroação, que prepara a jovem para novos desafios internacionais, aconteceu neste domingo (19), em Curitiba, no Paraná.

Com 20 anos, a moradora da Vila Dayse e estudante de Fisioterapia na FMABC (Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) já havia avançado em importantes etapas neste ano: Miss São Bernardo 2023 em abril, Miss Rodeio de Itu 2023 em setembro e, por fim, a Segunda Princesa do Estado de São Paulo 2023 em outubro.

Também em outubro, ela ganhou o título de Miss ABC Paulista 2023, prêmio que a projetou para o concurso Mister e Miss Brasil Celebrity Universe. "Tem que ter coragem para perseguir os sonhos, este principalmente. Foi algo que me ajudou muito com minha autoestima. Acredito que isto diz também sobre ser humilde e respeitar o próximo", comenta Giovanna.

A jovem contou ao Diário que a preparação começou desde a infância. Formada em balé clássico pela escola de dança Bele Fusco ainda adolescente, Giovanna atribui postura e desenvoltura à arte. Inclusive, foi da dança que nasceu o interesse por um curso de passarela, com menos de 1 mês de duração, mas que a levou a arriscar se inscrever em 2019 no teste do Miss e Mister Brasil Culture, aos 17 anos.

“Não esperava nem mais a participação, imagina a vitória. Porque, com o início da pandemia e a retomada apenas quatro anos depois, até a faixa etária de participação deste concurso não seria mais permitida. A sorte foi dupla porque bem em 2023 decidiram abrir opção para quem tem mais de 18”, explica.

Diante dos sete membros do júri, mais de 60 participantes na etapa nacional e com mais de cinco trocas de roupa, Giovanna foi escolhida na categoria Miss Adulta e pretende utilizar um dos prêmios, uma bolsa de estudo para graduação presencial/semipresencial, para aprimorar os estudos na área da Saúde.

“O hobby da Giovanna é ser miss, mesmo conciliando ensaios e o estágio da faculdade. Vejo com admiração como ela ainda por cima ainda está intensificando os estudos de Espanhol e Inglês para representar o País como Miss. Para ela é bem tranquilo ser disciplinada neste nível. Quando a vi desfilando e vestida no traje de gala, olhei para o meu marido e disse emocionada ‘ela não precisa ganhar, para mim isto já é perfeito e como ela sempre quis’”, conta a mãe Flávia Trigo, repleta de orgulho.

DA VILA SÃO PEDRO, AO BRASIL

Na coroação, também se destacou Jenipher de Carvalho, de 15 anos, como 1ª Princesa Teen Brasil Culture 2024. Moradora da Vila São Pedro, de São Bernardo, a vencedora da categoria no último domingo marca como o seu primeiro concurso alcançado fora do Estado de São Paulo.

Jennifer já havia protagonizado as posições de 1ª Princesa Teen 2023 (Etapa Regional) e

1ª Princesa Teen São Paulo 2023 (Etapa Estadual), mas descreve de forma única a última conquista. "A sensação de poder participar de um concurso com belezas diferentes, de lugares diferentes, é indescritível. São amizades diversas e para levar para a vida", finaliza.