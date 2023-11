Hamas entregou 11 reféns à Cruz Vermelha, diz Israel

O Hamas liberou mais 11 reféns, como parte do acordo com Israel por um cessar-fogo, que foi prorrogado por dois dias. Em troca, mais 33 prisioneiros palestinos devem deixar prisões israelenses nesta segunda-feira, 27.

Nas redes sociais, o porta-voz do IDF (sigla em inglês para Forças de Defesa de Israel) Daniel Hagari confirmou que os 11 reféns estão a caminho do território israelense citando informações da Cruz Vermelha.

O Hamas já havia liberado 39 israelenses. Com isso, chegou a 50 o número de reféns soltos desde a semana passada, quando os dois lados fecharam o acordo que permitiu a primeira trégua desde o início da guerra. Agora, a expectativa é que mais 20 reféns sejam liberados entre terça e quarta-feira, 10 para cada dia adicional de cessar-fogo.

Além disso, mais 19 pessoas sequestradas no ataque terrorista de 7 de outubro foram libertas, sendo 17 tailandeses, um filipino e um cidadão com dupla nacionalidade russo-israelense, contemplados por negociações separadas. Em troca, 117 prisioneiros palestinos foram soltos por Israel.

Do lado palestino, a lista de prisioneiros inclui três mulheres, sendo duas de Jenin e uma de Jerusalém, mais 30 jovens, que ainda não tiveram os nomes divulgados. Outros 60 devem ser liberados nos próximos dias como parte do acordo para prorrogar o cessar-fogo.

A extensão da trégua foi anunciada hoje pelo Catar, que mediou as conversas junto com o Egito, e confirmada depois pelos dois lados do conflito.