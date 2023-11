Ana Hickmann volta a agradecer apoio do público após entrevista: - Minha luta continua

Ana Hickmann encerrou o Hoje Em Dia desta segunda-feira, dia 27, agradecendo o apoio recebido após sua entrevista ao Domingo Espetacular na noite do último domingo, dia 26. A apresentadora deu detalhes sobre a violência doméstica sofrida durante o casamento com Alexandre Correa, além de ter confirmado o divórcio com ele.

Ana também declarou que sofria pressão estética do ex-marido, que não a queria gorda. A apresentadora ainda falou sobre dificuldades financeiras, além de ter revelado que seu pai agredia a mãe.

- Quero agradecer essa solidariedade, apoio, amor, carinho que eu venho recebendo há alguns dias e, principalmente, desde ontem à noite. Como eu disse quando eu voltei para o trabalho, depois do dia 11 de novembro, que eu abriria meu coração para poder falar tudo aquilo que eu estava sentindo e passando, só que eu precisava de um tempo para poder em preparar para isso, afirmou.

Na sua fala, Ana disse que recebeu muitas mensagens após a entrevista:

- E foi o que aconteceu ontem durante o Domingo Espetacular, e todas as mensagens que estou recebendo desde então são muito fortes e muito importantes. Eu queria muito agradecer à emissora por ter me dado esse espaço e a todo mundo que vem me apoiando. A minha luta continua, tem muito mais por vir, mas como eu sempre disse: a verdade sempre vai aparecer. Vocês podem contar com isso comigo. Obrigada. Eu amo vocês, finalizou a fala junto com o jornal.