Ticiane Pinheiro conta como está relação com Ana Hickmann: - Ela está rodeada de amor

Ticiane Pinheiro foi uma das famosas que marcou presença na festa de aniversário de Angélica. Durante o evento, a apresentadora contou como está a relação com Anna Hickmann após a famosa denunciar Alexandre Correa por agressão doméstica e pedir o divórcio com base na Lei Maria da Penha.

Em conversa com o Fofocalizando, a esposa de Cesar Tralli disse que toda a equipe do Record TV está fornecendo apoio à Ana, principalmente os apresentadores do Hoje em Dia:

- A gente continua dando muito amor para ela, está sempre do lado dela para tudo que ela precisar. No Hoje em Dia, a gente sempre se deu muito bem. Todo mundo sempre se ajudou ali e a gente está cada vez mais próximo. Uniu muito mais todos os apresentadores.

Ticiane ainda completou:

- Ela está rodeada de amor, com certeza vai se levantar rapidinho e sair dessa.