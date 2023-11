Luan inicia transição física no Palmeiras e Artur celebra volta: 'Ajudar a equipe'

O Palmeiras não quer perder tempo em sua preparação para as rodadas finais do Brasileirão, no qual é líder com 63 pontos e melhor saldo de gols, superando o Flamengo (26 a 17), e já voltou aos trabalhos nesta segunda-feira. Depois de retornar de madrugada para a capital paulista, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O zagueiro Luan, recuperado de lesão, iniciou a transição física, enquanto o atacante Artur mostrou felicidade por voltar a "ajudar a equipe."

Luan sofreu uma lesão na coxa direita no dia 11, diante do Internacional, e agora corre contra o tempo para ainda atuar neste Brasileirão. Quarta-feira, está fora do duelo com o América-MG, no Allianz Parque, mas ainda tem esperanças de enfrentar o Fluminense, no domingo, e o Cruzeiro, no dia 6.

Tivesse já com a recuperação física adiantada, poderia ser o substituto do paraguaio Gustavo Gómez, expulso no Castelão. Mas Abel Ferreira, caso opte pela manutenção do esquema com três defensores, usará Naves ao lado de Murilo e o improvisado Marcos Rocha. Há uma chance de o time ser mais ofensivo, num 4-3-3, com o retorno de Artur aos titulares.

Depois de cair bastante de rendimento ao longo do segundo semestre, o atacante acabou na reserva, mas entrou no decorrer do empate por 2 a 2 com o Fortaleza e espera poder continuar contribuindo com a equipe.

"O papel de quem está no Palmeiras é sempre desempenhar, trabalhar. Independentemente se está jogando ou não, somos uma equipe muito unida. O Abel sempre nos cobra intensidade nos treinos, que, se treinarmos com intensidade, no jogo vai acontecer naturalmente", disse. "Pude receber a oportunidade, agarrei de uma boa maneira, defendendo e atacando. Ressaltar também a equipe, com um a menos, a força de corresponder em um jogo difícil, calor de Fortaleza. Então, é exaltar o trabalho de todos", afirmou o atacante, que completou 50 partidas pelo clube.

O retorno ocorreu justamente em sua cidade natal, diante dos familiares, o que aumentou sua satisfação. "É uma emoção muito grande sempre que vou jogar lá. Pedi uns 70 ingressos, a família inteira reunida, todos palmeirenses. Vibraram bastante, ainda mais com a minha entrada. Foi muito importante o ponto fora de casa, pois sabemos da dificuldade do adversário. Temos de parabenizar a equipe inteira."

Mesmo encarando um rival rebaixado na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, Artur pede foco total do Palmeiras ao América-MG. "Agora é jogo a jogo, falta pouco. Não podemos tirar o pé, não podemos baixar a cabeça ou achar que vai ser só mais um jogo", avaliou. "É mais uma final para a gente, encarar como se fosse uma final, fazer um bom jogo e sair com três pontos dentro de casa."